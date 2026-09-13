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Авангард — Металлург: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 13 сентября 2026

«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент у магнитогорского клуба идёт серия из трёх побед. Ранее «Металлург» дважды обыграл «Амур» (4:2, 2:1 ОТ) и «Ак Барс» (3:2 Б). Омская команда в своём первом матче сезона потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (0:4), а затем победила «Сочи» (4:1).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.