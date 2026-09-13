«Авангард» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент у магнитогорского клуба идёт серия из трёх побед. Ранее «Металлург» дважды обыграл «Амур» (4:2, 2:1 ОТ) и «Ак Барс» (3:2 Б). Омская команда в своём первом матче сезона потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (0:4), а затем победила «Сочи» (4:1).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.