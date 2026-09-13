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ЦСКА — Локомотив: во сколько начало матча КХЛ сезона-2026/2027, где смотреть прямую трансляцию, 13 сентября 2026

ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент у ярославского клуба идёт серия из трёх побед. Ранее «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:1), «Шанхайских Драконов» (3:1) и «Северсталь» (2:1 ОТ). Армейцы дважды потерпели поражение от «Спартака» (2:3) и «Адмирала» (2:4), а также победили «Торпедо» (3:0).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.