ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент у ярославского клуба идёт серия из трёх побед. Ранее «Локомотив» обыграл «Трактор» (5:1), «Шанхайских Драконов» (3:1) и «Северсталь» (2:1 ОТ). Армейцы дважды потерпели поражение от «Спартака» (2:3) и «Адмирала» (2:4), а также победили «Торпедо» (3:0).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.