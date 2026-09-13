Ожиганов: очень приятно было вернуться в «Ледовый». В СКА был классный коллектив

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями от игры на «Ледовой арене» в Санкт-Петербурге. Напомним, именно на этом стадионе прошёл матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с минским «Динамо» (3:2 Б) из-за Спартакиады в Москве.

– Вы вернулись в раздевалку «Ледового», которая была для вас домашней на протяжении нескольких лет. Успели поностальгировать?

– Да, очень приятно сюда вернуться. Провёл здесь четыре года. Это было хорошее время, классный коллектив. Здорово было находиться в этой раздевалке, играть на этой арене. Ностальгия есть, очень приятно.

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