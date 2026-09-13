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Ожиганов: очень приятно было вернуться в «Ледовый». В СКА был классный коллектив

Ожиганов: очень приятно было вернуться в «Ледовый». В СКА был классный коллектив
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями от игры на «Ледовой арене» в Санкт-Петербурге. Напомним, именно на этом стадионе прошёл матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с минским «Динамо» (3:2 Б) из-за Спартакиады в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4)     2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5)     2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4)     2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5)     3:2 Уил – 65:00    

– Вы вернулись в раздевалку «Ледового», которая была для вас домашней на протяжении нескольких лет. Успели поностальгировать?
– Да, очень приятно сюда вернуться. Провёл здесь четыре года. Это было хорошее время, классный коллектив. Здорово было находиться в этой раздевалке, играть на этой арене. Ностальгия есть, очень приятно.

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