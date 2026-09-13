«Надо много думать». Воробьёв — об идее с буллитами перед играми КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв заявил, что идея с проведением серии буллитов перед матчами Фонбет Континентальной хоккейной лиги требует серьёзной доработки.

«Идея в теории неплохая, только непонятно, когда эти буллиты бросать — в конце разминки на льду или перед самым началом матча. Однозначно, она требует доработки, взвешивания «за» и «против», надо много думать», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.