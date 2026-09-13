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Защитник «Металлурга» Хабаров: состав у нас всегда был классный, как единый кулак

Защитник «Металлурга» Хабаров: состав у нас всегда был классный, как единый кулак
Комментарии

Защитник «Металлурга» Макар Хабаров оценил свою игру за магнитогорский клуб за последние три сезона выступления за команду.

– Сравните свои сезоны в «Металлурге»: какие они?
– Все хороши: рос в игре, всегда сплочённая команда… Первый сезон – эйфория, Кубок Гагарина. Второй – потрясение: вылетели после первого раунда, хотя смотрелись не хуже, а порой и лучше «Авангарда». Контракт мой тогда закончился, честно – боялся, что не продлят. Третий сезон вроде неплох, но это не то, чего мы хотели.

– Старт сезона-2026/2027 успешен: вновь дома Кубок Ромазана, победы в первых домашних матчах… Значит, новый состав сыгрался?
– Он мало поменялся: пришли новые игроки и молодёжь, они влились в команду, их тепло приняли. Влада Провольнева вообще знаю 100 лет – в «Северстали» в паре играли. Состав у нас всегда был классный, как единый кулак, — приводит слова Хабарова «Магнитогорский Металл».

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