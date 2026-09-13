Кожевников: тему с переносом серии буллитов на начало матчей считаю юмористической

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал несерьёзной идею проводить серии буллитов до начала матчей в регулярных чемпионатах Фонбет КХЛ и призвал обратить внимание на судейство.

– Тему с переносом серии буллитов на начало матчей считаю юмористической, о ней нет смысла говорить всерьёз. А вот другая тема, которая обсуждалась на этой неделе прессой, – действительно крайне важная.

– Какая?

– Ещё летом говорил о том, что в КХЛ большие проблемы с судейством – и в ходе сезона мы в этом убедимся.

Так и происходит – убеждаемся. На мой взгляд, судейство очень прилично отстаёт от нашей игры, ляпы – практически в каждом матче. Постоянно пропускаются мелкие фолы, тычки, задержки. Игроки из-за этого очень часто вынуждены их «рисовать». И вот тут арбитры, наоборот, просыпаются, выписывают штрафы за симуляции.

Я много лет играл в хоккей – и сразу вижу все эти безграмотные трактовки. Вы разберитесь сначала в своём судейском хозяйстве, в элементарных правилах – и только потом залезайте в эти сложные вещи. Так что это у нас не игроки симулируют, а судьи – своим нелепым арбитражем!

Заметил, что пресса на все эти нелепости реагирует вяло. Разве что после матча ЦСКА и «Адмирала» заметила ошибку – да и то только потому, что речь о таком влиятельном клубе, как ЦСКА. И сама КХЛ была вынуждена её оперативно признать, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.