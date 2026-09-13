15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — об Овечкине: не удивлюсь, если он сыграет лучше многих молодых ребят

Ротенберг — об Овечкине: не удивлюсь, если он сыграет лучше многих молодых ребят
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о предстоящем 22-м сезоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

– Александр Овечкин летом продлил контракт с «Вашингтоном». Можно ли сказать, что он идёт к 1000 шайб в НХЛ?
– Всё возможно, дай бог ему здоровья. Он на 100% готов. Думаю, он ещё многим молодым покажет высочайший уровень.

Да, возраст, но всё зависит от тренировочного процесса. Я знаю, как он тренируется, поэтому не удивлюсь, если он не только забросит 1000 шайб, но и добьётся других успехов и сыграет лучше многих молодых ребят, – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

17 сентября Александру исполнится 41 год. Он владеет рекордом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (929).

Материалы по теме
«Этот парень — настоящий подарок, мечта тренера!» Байки об Овечкине из «Вашингтона»
«Этот парень — настоящий подарок, мечта тренера!» Байки об Овечкине из «Вашингтона»