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ЦСКА — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Сочи» на выезде 16 сентября, а днём ранее «Локомотив» сыграет с «Трактором» в Челябинске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.