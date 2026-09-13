Исхаков — о дебюте в НХЛ: это была только одна игра, но я планирую вернуться обратно

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о своём дебюте в НХЛ. Ранее форвард играл в системе «Нью-Йорк Айлендерс». Он дебютировал в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024.

– Считаю, для любого игрока мечта – сыграть в НХЛ. Может быть, в какой-то мере я немного перегорел, потому что так долго этого ждал и думал, что заслужил получить шанс намного раньше. Я понимал, что меня поставили на последнюю игру регулярки с «Питтсбургом», которая уже ничего не решала. В этом плане было немного обидно. Возможно, это помешало мне в полной мере насладиться моментом и получить те эмоции.

Но было очень приятно провести первую игру, набрать первое очко и сыграть против таких легенд, как Кросби, Летанг и Малкин. Посмотреть на них вживую, побыть с ними на площадке. Это была только одна игра, но, как я всегда говорил и буду говорить, я планирую вернуться обратно. Поэтому буду стараться сделать для этого всё.

– Правда, что тебе от Кросби прилетело?

– Ситуация была такая: я ушёл от одного защитника и не ожидал, что Кросби подъедет так близко и мне прилетит перчаткой в нос. Но это игровой момент, никакой грубости там не было.

– Позитивный, наверное, отчасти тот момент, что тебя оставили на плей-офф?

– Да. В Роли была шикарная атмосфера. Первые две игры с «Каролиной» я не играл, смотрел всё с трибуны. Нереальная атмосфера, и, думаю, там одни из лучших болельщиков. Все в красном, потом они достают белые полотенца и машут ими перед началом матча. Уровень команд и игры зашкаливали.

Получилось провести немного времени на льду. Когда мы выиграли единственную игру в серии, тоже было очень приятно. Причём выиграли в овертайме. Эмоции были очень классные, – приводит слова Исхакова «Сила спорта».