Матч «Нефтехимик» — «Адмирал» в Нижнекамске начнётся с минуты молчания после атаки БПЛА

Хоккейный клуб «Нефтехимик» опубликовал заявление в связи с атакой беспилотников на Нижнекамск и выразил соболезнования в связи с гибелью жителей города.

«Сегодня наш город подвергся атакам БПЛА. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

ХК «Нефтехимик» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении генерального директора клуба Игоря Ларионова.

Отмечается, что матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 «Нефтехимик» — «Адмирал» состоится в запланированное время, в 17:00 мск, и начнётся с минуты молчания о погибших в результате атаки БПЛА, хоккеисты и тренеры выйдут в траурных повязках. Игра пройдёт без развлекательных активностей и музыкальных сопровождений.