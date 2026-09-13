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Матч «Нефтехимик» — «Адмирал» в Нижнекамске начнётся с минуты молчания после атаки БПЛА

Матч «Нефтехимик» — «Адмирал» в Нижнекамске начнётся с минуты молчания после атаки БПЛА
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Хоккейный клуб «Нефтехимик» опубликовал заявление в связи с атакой беспилотников на Нижнекамск и выразил соболезнования в связи с гибелью жителей города.

«Сегодня наш город подвергся атакам БПЛА. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

ХК «Нефтехимик» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении генерального директора клуба Игоря Ларионова.

Отмечается, что матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 «Нефтехимик» — «Адмирал» состоится в запланированное время, в 17:00 мск, и начнётся с минуты молчания о погибших в результате атаки БПЛА, хоккеисты и тренеры выйдут в траурных повязках. Игра пройдёт без развлекательных активностей и музыкальных сопровождений.

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