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«Скажут бить — будем бить». Форвард СКА Аймурзин — о серии буллитов до матча

«Скажут бить — будем бить». Форвард СКА Аймурзин — о серии буллитов до матча
Комментарии

Нападающий СКА Данил Аймурзин прокомментировал идею проводить буллитные серии до начала матчей регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

– Что думаете о недавнем заявлении КХЛ, что лига рассматривает вариант проводить серию буллитов перед основным временем матча, а не после овертайма? Как вы к этому относитесь?
– Не знаю. Наша задача – выходить и играть. Скажут бить буллиты до матча – будем бить до матча. Возможно, тогда пропадёт небольшой интерес к овертайму и самой игре. Но не нам это решать – будем делать то, что введёт лига, – приводят слова Аймурзина «Известия».

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводить серию буллитов, которая определяет победителя, не после овертайма, а до стартового вбрасывания. В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.

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