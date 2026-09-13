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Авангард — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 13 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
2-й период
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)    

Следующий матч «Авангард» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом» 15 сентября в Омске, а «Металлург» на следующий день сыграет со «Спартаком» в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.