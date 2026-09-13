«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 13 сентября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимает магнитогорский «Металлург». В прямом эфире игру показывает телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующий матч «Авангард» проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом» 15 сентября в Омске, а «Металлург» на следующий день сыграет со «Спартаком» в Магнитогорске.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.