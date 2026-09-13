Мичков: мне запретили обмениваться майками, а я уже договорился с Овечкиным

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился историей, как обменивался джерси с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Очный матч у нас был, и так получилось, что мне администратор команды не дал мою майку и запретил обмениваться. А я говорю ему, что уже договорился.

Я ему [Овечкину] перед игрой написал: «Можно обменяться майками?» Саша сказал да, можно, все дела, подпишет. И в итоге он выходит после игры с майкой, а мне майку не дали, я без майки, как дурак, не знаю, что мне ему говорить, мне стыдно, что вроде я и написал, а я ещё и без майки.

Он в итоге майку отдал и сказал: «Потом мне зашлёшь». Я ему заслал, а он сейчас на матче года мне говорит, что нифига майка не пришла, ты что, вообще офигел», – сказал Мичков в видео на YouTube-канале «Каникулы хоккеистов».