Андрей Назаров высказался о трансферных перспективах Никиты Гусева и Ивана Морозова

Известный тренер Андрей Назаров оценил трансферные перспективы нападающих Никиты Гусева и Ивана Морозова.

«Видно, что регулярный чемпионат вышел на полётную траекторию. Всё больше интересных матчей, ребята набрали форму. Кто-то поработал летом получше, но тем и интересен хоккей, что каждый день ситуация может меняться. Конкуренция высокая, борьба за плей-офф будет серьёзной. Расслабляться никому точно не стоит.

Слежу за ситуацией вокруг Никиты Гусева и Ивана Морозова. Обоих хоккеистов хорошо знаю не понаслышке. Хочется, чтобы оба поскорее нашли себе работу. Все стороны должны найти золотую середину и договориться. От происходящего сейчас страдают все: КХЛ, которая теряет картинку и дополнительную медийность, хоккеисты, клубы и, конечно, болельщики. Люди хотят ходить на звёзд и наблюдать за их игрой. Посмотрите, какую аудиторию собирают Александр Радулов или Евгений Кузнецов.

Не стоит забывать, что у профессионального спортсмена есть особенности организма. Когда человек долго не играет, выпадает из ритма, недополучает нагрузку, к которой привык, — травмы не за горами. Пора принимать решения, возвращаться в обойму и делать свою работу. Пусть всегда в составе играет талантливая молодёжь и сильные ветераны. И побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.