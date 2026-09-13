ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5) 1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4) 1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4) 1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4) 2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)
Следующий матч ЦСКА проведёт с «Сочи» на выезде 16 сентября, а днём ранее «Локомотив» сыграет с «Трактором» в Челябинске.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, в регулярном сезоне проведут по 68 матчей.
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