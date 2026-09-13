Коваленко — о работе с психологом: Ларионов посоветовал специалиста, работаем до сих пор

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко рассказал о работе со спортивным психологом и ответил, когда принял решение обратиться к специалисту.

– У меня, например, есть спортивный психолог. Мы разбираем матчи, моменты. Бывают же ситуации, когда ты выходишь «один в ноль» или это буллит, но не забиваешь, и однажды психолог меня спросил: «Если бы тебе дали ещё 10 буллитов, ты бы то же самое сделал?» Я ответил, что да. Психолог мне сказал: «А чего ты тогда расстраиваешься, что не забил? Ты же не робот, чтобы все шайбы забрасывать».

От тебя зависит всё то, что в твоих руках – бегаешь по льду, помогаешь партнёрам. Когда ты садишься на лавку, ты можешь подбадривать ребят, давать энергию ребятам, чтобы скамейка не спала, или подсказать тем, кто на льду.

В остальном же фокус у тебя должен быть на своей смене, ты должен качественно её провести, и тогда будешь помогать команде. Если ты будешь настроен на каждый свой игровой отрезок, это даст импульс, эмоции и поддержку всей команде точно так же, как и голы, передачи. Везде нужно иметь баланс.

– Много ли ребят работает со спортивным психологом?

– Многие просто не говорят про это. Может быть, стесняются или просто не хотят раскрывать. Знаю, что сейчас в КХЛ стало больше ребят, которые работают с психологами.

– В какой момент поняли, что пора обратиться?

– Первый раз я обратился к психологу ещё в «Торпедо». Игорь Николаевич Ларионов посоветовал мне специалиста. Мы сразу нашли коннект и работаем до сих пор. Обсуждаем вместе, что помогло бы завестись, как негативную энергию можно перевести в нужное русло на льду. В «Торпедо» я был сверхэмоциональным, сейчас же я чуть по-другому себя ощущаю – стал спокойнее с возрастом. В Нижнем мы разбирали, как ярость перенаправить в игровой момент, бросок, смену, а не ругань на скамейке.

– Это помогает?

– Да, конечно, – приводит слова Коваленко «Матч ТВ».