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«Говорит о начале истерии». Потапов — о поведении Ливо в матче «Авангарда» с «Металлургом»

«Говорит о начале истерии». Потапов — о поведении Ливо в матче «Авангарда» с «Металлургом»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поведение нападающего «Авангарда» Джоша Ливо в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

В середине второго периода Ливо после столкновения с форвардом «Металлурга» Нэйтаном Тоддом, хромая пошёл на скамейку, после чего эмоционально захлопнул калитку и ушёл в подтрибунно