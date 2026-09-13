«Говорит о начале истерии». Потапов — о поведении Ливо в матче «Авангарда» с «Металлургом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поведение нападающего «Авангарда» Джоша Ливо в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 с «Металлургом». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу магнитогорцев.

В середине второго периода Ливо после столкновения с форвардом «Металлурга» Нэйтаном Тоддом, хромая пошёл на скамейку, после чего эмоционально захлопнул калитку и ушёл в подтрибунно