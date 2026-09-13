«Автомобилист» уверенно победил «Сибирь» в Новосибирске

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

На пятой минуте нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров забил первый гол. На девятой минуте защитник «Сибири» Даррен Диц сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Александр Кадейкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 40-й минуте нападающий Артём Каштанов забросил третью шайбу гостей.

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