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Сибирь — Автомобилист, результат матча 13 сентября 2026 года, счет 2:5, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Автомобилист» уверенно победил «Сибирь» в Новосибирске
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Сегодня, 13 сентября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

На пятой минуте нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров забил первый гол. На девятой минуте защитник «Сибири» Даррен Диц сравнял счёт. На 32-й минуте форвард Александр Кадейкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 40-й минуте нападающий Артём Каштанов забросил третью шайбу гостей.

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