Джордан Уил пропустит минимум три матча «Динамо» по семейным обстоятельствам

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил пропустит ближайшие встречи команды. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард не сможет принять участие как минимум в трёх ближайших матчах бело-голубых по семейным обстоятельствам.

В семье 91-го номера московского «Динамо» ожидается скорое пополнение, в связи с чем игрок отправился к жене на родину.

В нынешнем сезоне 34‑летний канадец принял участие в четырёх матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

В следующих трёх матчах «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» (14 сентября), владивостокским «Адмиралом» (17 сентября) и хабаровским «Амуром» (19 сентября). Все игры бело‑голубые проведут на выезде.