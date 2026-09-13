В матче «Авангард» — «Металлург» состоялась драка в конце третьего периода

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимает «Металлург». Завершился третий период — счёт 2:2.

В конце третьего периода после мощного силового приёма Владислава Провольнева на льду вспыхнула потасовка, в которой приняли участие большинство игроков, находящихся на льду. Наиболее активно в ней себя проявили защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов и форвард «Металлурга» Люк Джонсон. Хоккеисты сбросили перчатки и провели бой, по итогам которого были наказаны большими штрафами.