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В матче «Авангард» — «Металлург» состоялась драка в конце третьего периода

В матче «Авангард» — «Металлург» состоялась драка в конце третьего периода
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Авангард» принимает «Металлург». Завершился третий период — счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

В конце третьего периода после мощного силового приёма Владислава Провольнева на льду вспыхнула потасовка, в которой приняли участие большинство игроков, находящихся на льду. Наиболее активно в ней себя проявили защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов и форвард «Металлурга» Люк Джонсон. Хоккеисты сбросили перчатки и провели бой, по итогам которого были наказаны большими штрафами.