«Если бы знал, миллиардером был бы». Кузнецов — о том, как надо играть с «Автомобилистом»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5).

— Почему робко начали матч?

— Не знаю, сложно сказать, так получилось. Удалились, потом уже у нас было большинство, по моментам равный бой был, не реализовали моменты.

— Как надо играть с такой командой, как «Автомобилист», которая здорово реализует каждый момент?

— Если бы я знал, миллиардером был бы, наверное, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошедшем матче Кузнецов отметился заброшенной шайбой. На 11-й минуте форвард гостей Роман Горбунов получил двухминутный штраф за задержку соперника, а Кузнецову, который акцентировал внимание на этом эпизоде, были выписаны две минуты за симуляцию.