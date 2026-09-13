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«Если бы знал, миллиардером был бы». Кузнецов — о том, как надо играть с «Автомобилистом»

«Если бы знал, миллиардером был бы». Кузнецов — о том, как надо играть с «Автомобилистом»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

— Почему робко начали матч?
— Не знаю, сложно сказать, так получилось. Удалились, потом уже у нас было большинство, по моментам равный бой был, не реализовали моменты.

— Как надо играть с такой командой, как «Автомобилист», которая здорово реализует каждый момент?
— Если бы я знал, миллиардером был бы, наверное, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошедшем матче Кузнецов отметился заброшенной шайбой. На 11-й минуте форвард гостей Роман Горбунов получил двухминутный штраф за задержку соперника, а Кузнецову, который акцентировал внимание на этом эпизоде, были выписаны две минуты за симуляцию.

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