«Люди приходят смотреть хоккей, а мы ****** занимаемся». Кузнецов — о поражении «Сибири»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов резко отреагировал на поражение в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5).

— Первую шайбу забросили на «Сибирь-Арене», болельщики громко встретили её. Как вам?

— Поддержка болельщиков сильно чувствуется здесь. Больше всего раздражает, что люди приходят смотреть хоккей, а мы ****** какой-то занимаемся. Я лично переживаю, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В прошедшем матче Кузнецов отметился заброшенной шайбой. На 11-й минуте форвард гостей Роман Горбунов получил двухминутный штраф за задержку соперника, а Кузнецову, который акцентировал внимание на этом эпизоде, были выписаны две минуты за симуляцию.