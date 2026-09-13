Кузнецов — о голе Дица: этим классный защитник и выделяется

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов высказался о первом голе в большинстве в текущем сезоне КХЛ в исполнении спецбригады новосибирской команды. Автором шайбы стал защитник Даррен Диц, поразивший ворота «Автомобилиста» в первом периоде.

— Расскажите о голе в большинстве, для вашей спецбригады он стал первым в сезоне.

— Там Даррен всё сделал хорошо, по синей двинулся, бросил. Этим классный защитник и выделяется — видит ворота и всех остальных игроков, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.