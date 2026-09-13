«Не снимаю с себя ответственности». Кузнецов — об удалении в матче с «Автомобилистом»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов оценил своё удаление в середине третьего периода домашнего матча с «Автомобилистом» (2:5). Гостям удалось реализовать это большинство.

— Момент с вашим удалением и последующей пропущенной шайбой ключевой?

— Так получилось, это хоккей, все ошибаются. Клюшка застряла между ног, он упал, чистое удаление. Не снимаю с себя ответственности за этот гол — это не помогает в ментальном плане, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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