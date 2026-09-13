15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о победе над «Сибирью»: коллектив сплотился после удаления Спронга

Кудашов — о победе над «Сибирью»: коллектив сплотился после удаления Спронга
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал победу в гостевом матче с «Сибирью» (5:2) и поблагодарил новосибирских болельщиков за атмосферу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

«Хочу поблагодарить болельщиков. Воскресный день, прекрасная поддержка, наших, которых в том числе, несмотря на местный шум, было слышно. Создаётся хорошая атмосфера. Хорошо сыграли, лучше, чем прошлые игры: строго, самоотверженно, работали больше. Забивали хорошие голы, почувствовали, за счёт чего нужно играть, коллектив сплотился, когда получили удаление (Спронга. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме