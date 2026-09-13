Кудашов — о победе над «Сибирью»: коллектив сплотился после удаления Спронга

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал победу в гостевом матче с «Сибирью» (5:2) и поблагодарил новосибирских болельщиков за атмосферу.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Воскресный день, прекрасная поддержка, наших, которых в том числе, несмотря на местный шум, было слышно. Создаётся хорошая атмосфера. Хорошо сыграли, лучше, чем прошлые игры: строго, самоотверженно, работали больше. Забивали хорошие голы, почувствовали, за счёт чего нужно играть, коллектив сплотился, когда получили удаление (Спронга. – Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.