«Двояко как-то». Кудашов — об удалении Спронга до конца игры

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил удаление до конца матча форварда Даниэля Спронга в матче с «Сибирью» (5:2). На седьмой минуте Спронг врезался в нападающего хозяев Степана Никулина, попав плечом в голову игрока новосибирцев. После видеопросмотра игрового момента на предмет наложения штрафа нидерландцу был выписан дисциплинарный штраф до конца матча.

— Прокомментируйте действия Даниэля Спронга в моменте с удалением.

— Знаете, очень интересный момент. Да, был удар в голову, но двояко как-то. Игрок «Сибири» тянулся очень низко за шайбой, она была нейтральная. Мне кажется, умышленного удара не было, шла борьба за шайбу, просто голова игрока соперника была очень низко. Моё мнение такое, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.