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«Двояко как-то». Кудашов — об удалении Спронга до конца игры

«Двояко как-то». Кудашов — об удалении Спронга до конца игры
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил удаление до конца матча форварда Даниэля Спронга в матче с «Сибирью» (5:2). На седьмой минуте Спронг врезался в нападающего хозяев Степана Никулина, попав плечом в голову игрока новосибирцев. После видеопросмотра игрового момента на предмет наложения штрафа нидерландцу был выписан дисциплинарный штраф до конца матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

— Прокомментируйте действия Даниэля Спронга в моменте с удалением.
— Знаете, очень интересный момент. Да, был удар в голову, но двояко как-то. Игрок «Сибири» тянулся очень низко за шайбой, она была нейтральная. Мне кажется, умышленного удара не было, шла борьба за шайбу, просто голова игрока соперника была очень низко. Моё мнение такое, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.