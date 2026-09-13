«Верните старые правила, прекратите менять!» Кудашов — об идее КХЛ с буллитами до игры

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил идею президента КХЛ Алексея Морозова, который предложил ввести в лиге серию буллитов до начала матча.

— Как прокомментируете инициативу КХЛ ввести серию буллитов до начала матча?

— Я давно комментирую одно — верните старые правила, прекратите их менять, говорил об этом много раз! Почему НХЛ не меняет правила? Почему мы каждый год что-то меняем? Надо вернуть хоккей, который был в оригинале.

— Это к каким годам?

— Конечно, мы «красную линию» не вернём, она нам и не нужна. Почему за воротами нельзя стоять? Мы стоим в одном метре от них теперь, какая разница? И так далее. Не раз об этом говорил, существует игра, которая годами идёт и идёт. Раньше центральный нападающий должен был уметь играть и с левой, и с правой точки, должен учиться. Сейчас один центральный берёт одну точку. Таких моментов много. Давайте-ка в хоккей играть, а не умышленно создавать что-то. Мы не успеваем подстраиваться.

По поводу буллитов я не понимаю, зачем это надо. Мы люди подневольные, нам скажут — подстроимся, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.