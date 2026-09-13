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«Счёт не очень красивый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»

«Счёт не очень красивый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

«Счёт, конечно, не очень красивый, но в каких-то моментах игра понравилась. К сожалению, здесь опять нужна реализация моментов. Были ключевые ситуации, когда мы могли выйти вперёд. К сожалению, не забили и пропустили две шайбы, особенно в конце третий гол, совсем-совсем не нужный. Вроде бы в третьем периоде вышли, на эмоциях забили. Но, к сожалению, опять на удалении получили шайбу. Сегодня ребятам говорили, что вполне возможно, ключевым моментом будет неравенство: большинство, меньшинство. Наверное, за пять минут, если б мы забили не одну, а две, это было бы для нас более благоприятно», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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