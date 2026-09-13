«Счёт не очень красивый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении в домашнем матче с «Автомобилистом» (2:5).

«Счёт, конечно, не очень красивый, но в каких-то моментах игра понравилась. К сожалению, здесь опять нужна реализация моментов. Были ключевые ситуации, когда мы могли выйти вперёд. К сожалению, не забили и пропустили две шайбы, особенно в конце третий гол, совсем-совсем не нужный. Вроде бы в третьем периоде вышли, на эмоциях забили. Но, к сожалению, опять на удалении получили шайбу. Сегодня ребятам говорили, что вполне возможно, ключевым моментом будет неравенство: большинство, меньшинство. Наверное, за пять минут, если б мы забили не одну, а две, это было бы для нас более благоприятно», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.