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Люзенков рассказал, по какой причине Бек не доиграл матч с «Автомобилистом»

Люзенков рассказал, по какой причине Бек не доиграл матч с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о повреждении лидера команды Тейлора Бека в матче с «Автомобилистом» (2:5). Форвард покинул площадку в конце второго периода и больше участия в матче не принимал.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

— Бек ушёл после третьей пропущенной шайбы. Это травма или проявление его характера?
— Нет, это микротравма, но это больше, наверное, даже спазм в мышцах. Поэтому думаю, в следующем матче он опять будет играть, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч «Сибирь» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 сентября в Новосибирске, а «Автомобилист» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.

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