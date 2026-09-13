Люзенков рассказал, по какой причине Бек не доиграл матч с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о повреждении лидера команды Тейлора Бека в матче с «Автомобилистом» (2:5). Форвард покинул площадку в конце второго периода и больше участия в матче не принимал.

— Бек ушёл после третьей пропущенной шайбы. Это травма или проявление его характера?

— Нет, это микротравма, но это больше, наверное, даже спазм в мышцах. Поэтому думаю, в следующем матче он опять будет играть, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Следующий матч «Сибирь» проведёт с нижнекамским «Нефтехимиком» 16 сентября в Новосибирске, а «Автомобилист» днём ранее сыграет с «Авангардом» в Омске.