«Подскажите, что делать?» Главный тренер «Сибири» — об игре Евгения Кузнецова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова. В матче с «Автомобилистом» (2:5) форвард стал автором гола и результативной передачи, а также заработал два удаления, одно из которых реализовал соперник.

— Что делать с дуализмом Евгения Кузнецова, потому что вроде как забросил, потом сразу же удалился — и команда пропустила решающую шайбу?

— Я пока не отвечу на этот вопрос. Подскажите, что делать? Не знаю, пока общаемся, разговариваем. Он сам переживает, хочет принести пользу в команде, но он сегодня подбадривал парней, на третий период его в раздевалке было слышно. Никто руки не опускает. Эмоции, которые надо ему сдержать и поменьше с судьями общаться, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.