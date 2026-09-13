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«Подскажите, что делать?» Главный тренер «Сибири» — об игре Евгения Кузнецова

«Подскажите, что делать?» Главный тренер «Сибири» — об игре Евгения Кузнецова
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова. В матче с «Автомобилистом» (2:5) форвард стал автором гола и результативной передачи, а также заработал два удаления, одно из которых реализовал соперник.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Спронг, Голышев) – 04:08 (5x5)     1:1 Диц (Кошелев, Кузнецов) – 08:51 (5x4)     1:2 Кадейкин (Голышев, Каштанов) – 31:20 (5x5)     1:3 Каштанов (Денежкин, Карпухин) – 39:07 (5x5)     2:3 Кузнецов (Диц, Аланов) – 41:36 (5x5)     2:4 Гросс (Ружичка, Шаров) – 49:26 (5x4)     2:5 Голышев (Барабанов) – 58:48 (en)    

— Что делать с дуализмом Евгения Кузнецова, потому что вроде как забросил, потом сразу же удалился — и команда пропустила решающую шайбу?
— Я пока не отвечу на этот вопрос. Подскажите, что делать? Не знаю, пока общаемся, разговариваем. Он сам переживает, хочет принести пользу в команде, но он сегодня подбадривал парней, на третий период его в раздевалке было слышно. Никто руки не опускает. Эмоции, которые надо ему сдержать и поменьше с судьями общаться, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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