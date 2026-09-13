Разин: вам показалось, что «Металлург» выглядел робко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в гостевом матче с омским «Авангардом» (2:3 ОТ). Магнитогорская команда вела со счётом 2:0 в середине второго периода, позволила сопернику сравнять счёт в концовке третьего периода и уступила в овертайме.

«Хороший хоккей, хороший дворец, «Авангард» с победой. «Металлург» выглядел робко? Вам показалось», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Автомобилистом» 15 сентября в Омске, а «Металлург» 16 сентября встретится дома со «Спартаком». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.