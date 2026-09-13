«300 тысяч дадите?» Разин — на вопрос о симуляции Исхакова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о штрафе за симуляцию нападающему Руслану Исхакову в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). Арбитр встречи решил наказать игрока за нырок после задержки в исполнении форварда «Авангарда» Кирилла Кожевникова.

«Прокомментировать симуляцию Исхакова? 300 тысяч дадите?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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