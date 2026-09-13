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«300 тысяч дадите?» Разин — на вопрос о симуляции Исхакова

«300 тысяч дадите?» Разин — на вопрос о симуляции Исхакова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о штрафе за симуляцию нападающему Руслану Исхакову в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). Арбитр встречи решил наказать игрока за нырок после задержки в исполнении форварда «Авангарда» Кирилла Кожевникова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Прокомментировать симуляцию Исхакова? 300 тысяч дадите?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Магнитогорская команда вела 2:0 в середине второго периода, позволила сопернику сравнять счёт в конц