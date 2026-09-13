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«Нам просто было жалко «Авангард». Разин иронично отреагировал после поражения

«Нам просто было жалко «Авангард». Разин иронично отреагировал после поражения
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в шутливой форме оценил поражение в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). Омская команда испытывает трудности с травмами игроков основного состава. В прошедшем матче магнитогорцы упустили преимущество в две шайбы по ходу третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

— Проиграли далеко не оптимальному составу «Авангарда». Как будете действовать дальше с этим соперником?
— Нас просто было жалко «Авангард», мы им отдали победу, пусть порадуются, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Автомобилистом» 15 сентября в Омске, а «Металлург» 16 сентября встретится дома со «Спартаком». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.

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