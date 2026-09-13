«Нам просто было жалко «Авангард». Разин иронично отреагировал после поражения

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в шутливой форме оценил поражение в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ). Омская команда испытывает трудности с травмами игроков основного состава. В прошедшем матче магнитогорцы упустили преимущество в две шайбы по ходу третьего периода.

— Проиграли далеко не оптимальному составу «Авангарда». Как будете действовать дальше с этим соперником?

— Нас просто было жалко «Авангард», мы им отдали победу, пусть порадуются, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Авангард» проведёт с «Автомобилистом» 15 сентября в Омске, а «Металлург» 16 сентября встретится дома со «Спартаком». Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года.