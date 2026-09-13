Александр Радулов забил гол ЦСКА броском между ног, находясь спиной к воротам

Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». Железнодорожники выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов. 40-летний форвард забил гол броском между ног, находясь спиной к воротам. Шайба отрикошетила от защитника и влетела в ворота ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Сочи» на выезде 16 сентября, а днём ранее «Локомотив» сыграет с «Трактором» в