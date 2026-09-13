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Александр Радулов забил гол ЦСКА броском между ног, находясь спиной к воротам

Александр Радулов забил гол ЦСКА броском между ног, находясь спиной к воротам
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». Железнодорожники выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)    

В первом периоде счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов. 40-летний форвард забил гол броском между ног, находясь спиной к воротам. Шайба отрикошетила от защитника и влетела в ворота ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч ЦСКА проведёт с «Сочи» на выезде 16 сентября, а днём ранее «Локомотив» сыграет с «Трактором» в