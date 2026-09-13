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Буше: заслужили победу намного раньше, чем она случилась. Полностью переиграли «Металлург»

Буше: заслужили победу намного раньше, чем она случилась. Полностью переиграли «Металлург»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал заслуженной волевую победу в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ). Омичи отыграли отставание в две шайбы по ходу третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Много чего могу сказать по матчу, много хорошего увидели, и это касается не только концовки и нашего камбэка. Мы заслуживали победу намного раньше, чем она случилась, полностью переигрывали соперника, превосходили по всей статистике. Все ребята бились, боролись и старались, это было видно. Мы видим, что наша сыгранность улучшается, набираем в этом плане. Много было шикарных моментов, но вратарь «Металлурга» провёл отличный матч. В отсутствие практически трети нашей команды я хочу поблагодарить всех ребят, которые не жалеют себя и делают всё на благо «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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