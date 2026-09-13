Буше: заслужили победу намного раньше, чем она случилась. Полностью переиграли «Металлург»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал заслуженной волевую победу в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ). Омичи отыграли отставание в две шайбы по ходу третьего периода.

«Много чего могу сказать по матчу, много хорошего увидели, и это касается не только концовки и нашего камбэка. Мы заслуживали победу намного раньше, чем она случилась, полностью переигрывали соперника, превосходили по всей статистике. Все ребята бились, боролись и старались, это было видно. Мы видим, что наша сыгранность улучшается, набираем в этом плане. Много было шикарных моментов, но вратарь «Металлурга» провёл отличный матч. В отсутствие практически трети нашей команды я хочу поблагодарить всех ребят, которые не жалеют себя и делают всё на благо «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.