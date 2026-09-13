Генеральный директор «Торпедо» положительно оценил старт клуба в новом сезоне КХЛ

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об успешном старте сезона в исполнении нижегородского клуба. Команда одержала три победы в первых четырёх гостевых встречах.

«Сезон начался успешно. Да, мы максималисты. Но с учётом четырёх выездных матчей, которые были по инициативе самого клуба — спасибо КХЛ — показан достойный результат. В матче с ЦСКА не хватило везения, но в целом результат удовлетворительный для старта», – передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Забуга заявил, что все билеты на первые два матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 на новой арене нижегородского клуба были проданы за два часа.