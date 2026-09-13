«Нельзя пускать вольности на самотёк». Буше — о драке в матче «Авангард» — «Металлург»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о драке в конце третьего периода в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ).

«Вопрос не в том, нравятся мне драки или нет, это часть игры. Я просто не люблю, когда это происходит на пустом месте, когда какие-то разговоры, а потом драка — для меня это цирк. К счастью, в КХЛ это встречается нечасто. Хоккей — эмоциональный спорт, здесь важно уметь устрашать соперника, это играет огромную роль. Его можно устрашать скоростью, силовой борьбой, но понимать, когда для этого есть подходящий момент. Если соперник позволяет вольности в отношении тебя, нельзя пускать это на самотёк. Особенно при своих болельщиках», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.