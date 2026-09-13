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«Нельзя пускать вольности на самотёк». Буше — о драке в матче «Авангард» — «Металлург»

«Нельзя пускать вольности на самотёк». Буше — о драке в матче «Авангард» — «Металлург»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о драке в конце третьего периода в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Вопрос не в том, нравятся мне драки или нет, это часть игры. Я просто не люблю, когда это происходит на пустом месте, когда какие-то разговоры, а потом драка — для меня это цирк. К счастью, в КХЛ это встречается нечасто. Хоккей — эмоциональный спорт, здесь важно уметь устрашать соперника, это играет огромную роль. Его можно устрашать скоростью, силовой борьбой, но понимать, когда для этого есть подходящий момент. Если соперник позволяет вольности в отношении тебя, нельзя пускать это на самотёк. Особенно при своих болельщиках», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.