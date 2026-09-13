Генеральный менеджер «Торпедо»: хотим длинный спонсорский контракт

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга рассказал о привлечении новых финансовых партнёров клуба.

– Новая арена помогает привлекать партнёров?

– Находимся в переговорах с одной из букмекерских компаний, есть шанс их успешно завершить. У букмекеров не самое лучшее время с точки зрения доходной части, нормативное регулирование изменилось. Хотим длинный спонсорский контракт, поэтому не стали размениваться на одногодичные предложения.

Уже ощущаем, что спонсорская активность стала больше. Новая арена — отличный коммерческий инвентарь. Добьёмся и сделаем, чтобы клиентский продукт был совершенно другого уровня. Надеемся, что в этом сезоне у нас появятся ещё несколько партнёров, которые помогут в достижении спортивных результатов, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.