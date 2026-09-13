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Форвард «Авангарда» рассказал о задаче, которую поставил Ги Буше при счёте 0:2

Форвард «Авангарда» рассказал о задаче, которую поставил Ги Буше при счёте 0:2
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Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский рассказал об установке главного тренера Ги Буше в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ). Омская команда уступала после второго периода со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Задача от тренера после второго периода — 50 бросков в створ «Металлурга». Мы на один бросок не выполнили, но всё равно 49 в створ — это весомый вклад, нам помогло это победить. Начали матч немного медленно, соперник превосходил нас в скорости, но мы с каждой минутой добавляли, к третьему периоду вышли на пик и вырвали победу.

Мой гол? Пошли в давление, первый игрок здорово направил шайбу в ближнюю сторону, я вторым подошёл, забрал отскок, а Вася Пономарёв отлично закрыл вратаря. Я бросал практически не глядя», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата»