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Евгений Забуга высказался об итоговой стоимости строительства новой арены ХК «Торпедо»

Евгений Забуга высказался об итоговой стоимости строительства новой арены ХК «Торпедо»
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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об итоговой стоимости строительства новой «Волга-Арены» в Нижнем Новгороде.

– Какова итоговая стоимость строительства арены?
– Не уполномочен это говорить. Это результат концессионного соглашения, стороной которого клуб не является. То, что мы здесь находимся, большая заслуга людей, которые прошли серьёзные жернова. С учётом известных событий 2022 года это было тяжёлой задачей мы узнали, что такое параллельный импорт, логистические цепочки. Если бы не объективные обстоятельства, открылись бы раньше. К сожалению, новых средств, перенаправленных на клуб, не будет, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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