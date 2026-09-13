Евгений Забуга высказался об итоговой стоимости строительства новой арены ХК «Торпедо»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об итоговой стоимости строительства новой «Волга-Арены» в Нижнем Новгороде.

– Какова итоговая стоимость строительства арены?

– Не уполномочен это говорить. Это результат концессионного соглашения, стороной которого клуб не является. То, что мы здесь находимся, большая заслуга людей, которые прошли серьёзные жернова. С учётом известных событий 2022 года это было тяжёлой задачей мы узнали, что такое параллельный импорт, логистические цепочки. Если бы не объективные обстоятельства, открылись бы раньше. К сожалению, новых средств, перенаправленных на клуб, не будет, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.