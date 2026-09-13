«Если трогают друзей — превращается в монстра». Игрок «Авангарда» — о драке Ибрагимова

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский высказался о драке одноклубника Марселя Ибрагимова с форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном в концовке третьего периода.

«Заварушка в третьем периоде — хоккейный момент, нечего обсуждать особо. Когда я принимал шайбу, соперник жёстко пошёл на меня. А когда играешь жёстко, приходится отвечать за это, Ибрагимову низкий поклон, что заступился. Драка вышла великолепная! Марсель — добряк в душе, но если трогают его друзей или семью, он превращается в монстра, который не щадит никого», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.