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«Если трогают друзей — превращается в монстра». Игрок «Авангарда» — о драке Ибрагимова

«Если трогают друзей — превращается в монстра». Игрок «Авангарда» — о драке Ибрагимова
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Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский высказался о драке одноклубника Марселя Ибрагимова с форвардом «Металлурга» Люком Джонсоном в концовке третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

«Заварушка в третьем периоде — хоккейный момент, нечего обсуждать особо. Когда я принимал шайбу, соперник жёстко пошёл на меня. А когда играешь жёстко, приходится отвечать за это, Ибрагимову низкий поклон, что заступился. Драка вышла великолепная! Марсель — добряк в душе, но если трогают его друзей или семью, он превращается в монстра, который не щадит никого», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.