В «Торпедо» оценили обмен нападающего Егора Соколова

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался об обмене нападающего Егора Соколова. Форвард транзитом через минское «Динамо» пополнил состав «Ак Барса».

– Уже летом искали обмен для Соколова? Как проходил обмен?

– Тайн никаких нет. В Егоре был заинтересован «Ак Барс» ещё с весны. Там сложная система согласований новобранцев. От Марата Валиуллина не всё зависит в принятии решений обмена. Была договорённость, что даже после подписания контракта сможем вернуться к этим переговорам. Понимаем, что нахождение в ротации — история со знаком минус для нас. В сентябре договорились с Казанью и осуществили переход. Егором мы не торговали, реализовывали договорённость, которая была с весны.

– Согласитесь, что не так много выгоды от обмена?

– Мы не ставили главной целью заработать. Формирование надёжных отношений между клубами немаловажно. С «Ак Барсом» у нас тёплые взаимоотношения. Продолжаем быть в диалоге. Надеюсь, что подобный шаг навстречу Казани принесёт нам успех в дальнейшей трансферной политике взаимодействия с ними. Не готовы дарить подарки, но мы за обмены взаимного выигрыша. Обе стороны остались в выигрыше, — передаёт слова Забуги корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.