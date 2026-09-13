15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Адмирал, результат матча 13 сентября 2026 года, счет 2:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Камара (Завгородний, Волков) – 03:36 (5x5)     1:1 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 11:49 (5x4)     2:1 Митякин (Ерёменко) – 46:59 (5x5)    

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Адмирала» Энтони Камара с передач Дмитрия Завгороднего и Александра Волкова. «Нефтехимик» сравнял счёт в середине первого периода — отличился Дамир Жафяров, которому ассистировали Евгений Митякин и Андрей Белозёров. На 47-й минуте Митякин вывел хозяев вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Р