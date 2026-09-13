«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» в домашнем матче

Сегодня, 13 сентября, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Адмирала» Энтони Камара с передач Дмитрия Завгороднего и Александра Волкова. «Нефтехимик» сравнял счёт в середине первого периода — отличился Дамир Жафяров, которому ассистировали Евгений Митякин и Андрей Белозёров. На 47-й минуте Митякин вывел хозяев вперёд.

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