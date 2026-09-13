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Судья отменил шайбу ЦСКА из-за нарушения перед голом. «Локомотив» реализовал большинство

Судья отменил шайбу ЦСКА из-за нарушения перед голом. «Локомотив» реализовал большинство
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». Железнодорожники выигрывают со счётом 3:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

На старте третьего периода ЦСКА сравнял счёт. Однако после празднования гола судья отменил взятие ворот, усмотрев нарушение правил со стороны форварда ЦСКА Дмитрия Бучельникова за несколько мгновений до заброшенной шайбы. Через несколько секунд Егор Сурин реализовал большинство и сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайт