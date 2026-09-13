«2:0 — это был подарок! Удерживали, но не вышло». Толчинский — о поражении от «Авангарда»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о причинах поражения в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ), в котором магнитогорцы вели со счётом 2:0 после второго периода.

— Могли выиграть, да. Что пошло не так? Да всё к этому шло как будто. Нас в два раза перебросали, мы были какие-то тяжёлые. Старались удержать счёт, но в конце ошиблись, они наконец забили, потом вторую… Могли удержать, но не получилось. Просто это старт сезона, может, где-то усталость накопилась, где-то не разбегались. Но были сами на себя не похожи, это очевидно. То, что вели 2:0 — это был подарок! Но даже по такой игре должны были доводить до победы, это будет нам уроком. Не всегда ты свежий и лёгкий», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.