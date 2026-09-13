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«2:0 — это был подарок! Удерживали, но не вышло». Толчинский — о поражении от «Авангарда»

«2:0 — это был подарок! Удерживали, но не вышло». Толчинский — о поражении от «Авангарда»
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Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский рассказал о причинах поражения в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ), в котором магнитогорцы вели со счётом 2:0 после второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Джонсон, Толчинский) – 06:05 (5x4)     0:2 Нечаев (Джонсон) – 29:19 (5x5)     1:2 Пономарёв (Окулов, Чеккони) – 45:20 (5x5)     2:2 Рашевский – 55:30 (5x5)     3:2 Потуральски (Гуляев) – 61:11 (3x3)    

— Могли выиграть, да. Что пошло не так? Да всё к этому шло как будто. Нас в два раза перебросали, мы были какие-то тяжёлые. Старались удержать счёт, но в конце ошиблись, они наконец забили, потом вторую… Могли удержать, но не получилось. Просто это старт сезона, может, где-то усталость накопилась, где-то не разбегались. Но были сами на себя не похожи, это очевидно. То, что вели 2:0 — это был подарок! Но даже по такой игре должны были доводить до победы, это будет нам уроком. Не всегда ты свежий и лёгкий», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.