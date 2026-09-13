Три очка Александра Радулова помогли «Локомотиву» обыграть ЦСКА в Москве

Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ярославского клуба.

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче броском между ног, находясь спиной к воротам. Армейцы сравняли счёт в середине второго периода — отличился Денис Гурьянов с передач Джереми Роя и Николая Коваленко. Через несколько минут Рушан Рафиков вновь вывел железнодорожников вперёд. Передачами отметились Радулов и Андрей Сергеев. На старте третьего периода арбитр матча отменил гол ЦСКА, удалив игрока армейцев. «Локомотив» реализовал большинство — гол забил Егор Сурин с передач Радулова