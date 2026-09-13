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ЦСКА — Локомотив, результат матча 13 сентября 2026 года, счет 2:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Три очка Александра Радулова помогли «Локомотиву» обыграть ЦСКА в Москве
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Сегодня, 13 сентября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ярославского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

На 16-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол в матче броском между ног, находясь спиной к воротам. Армейцы сравняли счёт в середине второго периода — отличился Денис Гурьянов с передач Джереми Роя и Николая Коваленко. Через несколько минут Рушан Рафиков вновь вывел железнодорожников вперёд. Передачами отметились Радулов и Андрей Сергеев. На старте третьего периода арбитр матча отменил гол ЦСКА, удалив игрока армейцев. «Локомотив» реализовал большинство — гол забил Егор Сурин с передач Радулова