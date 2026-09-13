15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валерий Ничушкин поблагодарил «Колорадо» за семь лет, проведённых в клубе

Валерий Ничушкин поблагодарил «Колорадо» за семь лет, проведённых в клубе
Комментарии

Форвард Валерий Ничушкин поделился мыслями о своей карьере в «Колорадо Эвеланш». В июне клуб обменял игрока в «Коламбус Блю Джекетс» на три драфт-пика. Он выступал за «Эвеланш» с сезона-2019/2020.

«Семь сезонов. Семь лет, наполненных воспоминаниями, опытом и людьми, за которые я всегда буду благодарен. Оглядываясь назад, понимаю, как мне повезло со всем, что эти годы привнесли в мою жизнь как на льду, так и за его пределами.

Я хочу поблагодарить «Колорадо Эвеланш»: моих партнёров по команде, тренеров, персонал и каждого сотрудника клуба, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо, Денвер — город, ставший для меня домом на семь лет, место, где родились двое моих замечательных детей. Я искренне благодарен за эти семь лет и за всех людей, встретившихся мне на этом пути, людей, которые навсегда останутся в моём сердце. Спасибо, «Колорадо», — написал Ничушкин в социальной сети.

Материалы по теме
Большой обмен в НХЛ! «Колорадо» расстался с Ничушкиным после семи сезонов
Большой обмен в НХЛ! «Колорадо» расстался с Ничушкиным после семи сезонов