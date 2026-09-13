Валерий Ничушкин поблагодарил «Колорадо» за семь лет, проведённых в клубе

Форвард Валерий Ничушкин поделился мыслями о своей карьере в «Колорадо Эвеланш». В июне клуб обменял игрока в «Коламбус Блю Джекетс» на три драфт-пика. Он выступал за «Эвеланш» с сезона-2019/2020.

«Семь сезонов. Семь лет, наполненных воспоминаниями, опытом и людьми, за которые я всегда буду благодарен. Оглядываясь назад, понимаю, как мне повезло со всем, что эти годы привнесли в мою жизнь как на льду, так и за его пределами.

Я хочу поблагодарить «Колорадо Эвеланш»: моих партнёров по команде, тренеров, персонал и каждого сотрудника клуба, с кем мне посчастливилось работать все эти годы. Спасибо, Денвер — город, ставший для меня домом на семь лет, место, где родились двое моих замечательных детей. Я искренне благодарен за эти семь лет и за всех людей, встретившихся мне на этом пути, людей, которые навсегда останутся в моём сердце. Спасибо, «Колорадо», — написал Ничушкин в социальной сети.