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«Нужно немного времени, чтобы привыкнуть». Мироманов — о разнице в правилах в НХЛ и КХЛ

«Нужно немного времени, чтобы привыкнуть». Мироманов — о разнице в правилах в НХЛ и КХЛ
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Защитник СКА Даниил Мироманов рассказал, как ощущается разница в правилах между НХЛ и Фонбет чемпионатом КХЛ. В межсезонье игрок обороны подписал с армейским клубом контракт на два года после пяти сезонов, проведённых в Северной Америке.

– Многие правила в Северной Америке и в КХЛ отличаются. Вам сложно привыкать к новым трактовкам?
– Это интересный опыт. В КХЛ нельзя долго стоять за воротами, в новом периоде большинство начинается в зоне атаки. Думаю, что это улучшает хоккей, повышает динамичность, увеличивает зрелищность. Понятно, что нужно немного времени для того, чтобы привыкнуть. В КХЛ очень строго следят за сменами, если ты нарушишь процедуру, получишь штраф.

– Президент КХЛ заявил, что матчи регулярки могут начинаться с серии буллитов. Как относитесь к таким нововведениям?
– Впервые слышу это (улыбается). Даже не знаю, что тут сказать. Мне без разницы, если это введут, то будет интересно. Ни в одной профессиональной лиге мира такого нет, — цитирует Мироманова «Спорт-экспресс».

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