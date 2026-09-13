«Нужно немного времени, чтобы привыкнуть». Мироманов — о разнице в правилах в НХЛ и КХЛ

Защитник СКА Даниил Мироманов рассказал, как ощущается разница в правилах между НХЛ и Фонбет чемпионатом КХЛ. В межсезонье игрок обороны подписал с армейским клубом контракт на два года после пяти сезонов, проведённых в Северной Америке.

– Многие правила в Северной Америке и в КХЛ отличаются. Вам сложно привыкать к новым трактовкам?

– Это интересный опыт. В КХЛ нельзя долго стоять за воротами, в новом периоде большинство начинается в зоне атаки. Думаю, что это улучшает хоккей, повышает динамичность, увеличивает зрелищность. Понятно, что нужно немного времени для того, чтобы привыкнуть. В КХЛ очень строго следят за сменами, если ты нарушишь процедуру, получишь штраф.

– Президент КХЛ заявил, что матчи регулярки могут начинаться с серии буллитов. Как относитесь к таким нововведениям?

– Впервые слышу это (улыбается). Даже не знаю, что тут сказать. Мне без разницы, если это введут, то будет интересно. Ни в одной профессиональной лиге мира такого нет, — цитирует Мироманова «Спорт-экспресс».