Агент Петтерссона оценил слухи, что «Ванкувер» просил игрока снять запрет на обмен

Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона, заявил, что клуб не просил нападающего отозвать пункт о запрете на обмен.

«Нет, этого не было. Думаю, для этого должно было появиться правильное предложение. Скажу честно: сделки по всей лиге были очень и очень трудными. Было много других игроков, которых, как мы думали, можно было обменять, но сделок было очень мало. Так что думаю, становится всё труднее продать ценного игрока», — приводит слова Бэрри Sportskeeda.

Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30». Элиас Петтерссон за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 508 очков (200 голов и 308 передач) в 545 матчах.