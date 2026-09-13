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Агент Петтерссона оценил слухи, что «Ванкувер» просил игрока снять запрет на обмен

Агент Петтерссона оценил слухи, что «Ванкувер» просил игрока снять запрет на обмен
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Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона, заявил, что клуб не просил нападающего отозвать пункт о запрете на обмен.

«Нет, этого не было. Думаю, для этого должно было появиться правильное предложение. Скажу честно: сделки по всей лиге были очень и очень трудными. Было много других игроков, которых, как мы думали, можно было обменять, но сделок было очень мало. Так что думаю, становится всё труднее продать ценного игрока», — приводит слова Бэрри Sportskeeda.

Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30». Элиас Петтерссон за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 508 очков (200 голов и 308 передач) в 545 матчах.

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