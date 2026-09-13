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Игорь Никитин назвал позитивные моменты в поражении ЦСКА от «Локомотива»

Игорь Никитин назвал позитивные моменты в поражении ЦСКА от «Локомотива»
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3). Армейский клуб проиграл три матча из четырёх на старте нового сезона-2026/2027 чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов) – 15:51 (5x5)     1:1 Гурьянов (Рой, Коваленко) – 28:11 (5x4)     1:2 Рафиков (Сергеев, А. Радулов) – 35:32 (5x4)     1:3 Сурин (А. Радулов, Сергеев) – 44:52 (5x4)     2:3 Зернов (Замула, Коваленко) – 58:48 (5x5)    

— Хорошая игра с чемпионом, много полезной информации. К сожалению, не смогли выиграть, но есть позитивные моменты. У команды реальность немножко разошлась с ожиданиями.

— Какие именно позитивные моменты можете выделить?
— Был боевой настрой в отличие от прошлой игры, выдержали скорости, борьбу.

— Всё ли в порядке с Джереми Роем?
— Джереми после эпизода вышел и играл. Это хоккей, здесь не застрахуешься, тем более с такой командой. Молодчик, был до конца с командой, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

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