Игорь Никитин назвал позитивные моменты в поражении ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (2:3). Армейский клуб проиграл три матча из четырёх на старте нового сезона-2026/2027 чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая игра с чемпионом, много полезной информации. К сожалению, не смогли выиграть, но есть позитивные моменты. У команды реальность немножко разошлась с ожиданиями.

— Какие именно позитивные моменты можете выделить?

— Был боевой настрой в отличие от прошлой игры, выдержали скорости, борьбу.

— Всё ли в порядке с Джереми Роем?

— Джереми после эпизода вышел и играл. Это хоккей, здесь не застрахуешься, тем более с такой командой. Молодчик, был до конца с командой, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.